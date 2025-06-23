Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü

BATMAN'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde meydana geldi. Davaya konu olan Meryem Ana Kilisesi'nin keşfinden dönen, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, önde seyreden hakimlerin bulunduğu otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan 1 kişi de kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, valilik kaza ile açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Sason ilçesinde 23.06.2025 tarihinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır. Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.