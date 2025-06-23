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        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (4)

        KAZADAHAYATINI KAYBEDEN MÜZE MÜDÜRÜ, TOPRAĞA VERİLDİBatman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mahallesi'nde bulunan Mehmet Emin Terece Camii'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 21:36 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:40
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        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (4)
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        KAZADAHAYATINI KAYBEDEN MÜZE MÜDÜRÜ, TOPRAĞA VERİLDİ

        Batman’ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mahallesi’nde bulunan Mehmet Emin Terece Camii’ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, kurum amirleri, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Alper’in cenazesi, Müftü Ahmet Durmuş’un kıldırdığı cenaze namazının ardından Tilmerç Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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