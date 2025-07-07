Batman'da cenazeyi çıkarıp yandaki mezara defneden işçilerin iş akdi sonlandırıldı

BATMAN’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin’in (75) defnedilen cenazesinin, aileden ve savcılıktan izin alınmadan yandaki başka bir mezara taşınması ile ilgili DHA'nın haberinin ardından belediye açıklama yaptı. Açıklamada yürütülen idari soruşturma kapsamında sorumlu müdürün görevden uzaklaştırıldığı, olayın içinde olan işçilerin de iş akdinin sonlandırıldığı belirtildi.

Kentte 23 Haziran’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin, ailesi tarafından Asri Mezarlık’ta defnedildi. Ancak aile, 4 Temmuz’da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti. İddiaya göre, Ekin’in defnedildiği mezarın daha önce başka bir kişiye satıldığı, bu kişinin durumu fark edip itiraz etmesi üzerine görevlilerin aileye ve savcılığa haber vermeden gece saatlerinde cenazeyi mezardan çıkararak, başka bir mezara naklettiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Ekin ailesi, sorumlular hakkında polise giderek şikayette bulundu. Aile, süreç sonuçlanana kadar benzer bir taşıma işleminin tekrar yaşanmaması için mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Belediye yetkilileri, olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını, adli soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.