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        Batman'da cenazeyi çıkarıp yandaki mezara defneden işçilerin iş akdi sonlandırıldı

        BATMAN'da hayatını kaybeden Mehmet Ekin'in (75) defnedilen cenazesinin, aileden ve savcılıktan izin alınmadan yandaki başka bir mezara taşınması ile ilgili DHA'nın haberinin ardından belediye açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:56 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:00
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        Batman'da cenazeyi çıkarıp yandaki mezara defneden işçilerin iş akdi sonlandırıldı
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        BATMAN’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin’in (75) defnedilen cenazesinin, aileden ve savcılıktan izin alınmadan yandaki başka bir mezara taşınması ile ilgili DHA'nın haberinin ardından belediye açıklama yaptı. Açıklamada yürütülen idari soruşturma kapsamında sorumlu müdürün görevden uzaklaştırıldığı, olayın içinde olan işçilerin de iş akdinin sonlandırıldığı belirtildi.

        Kentte 23 Haziran’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin, ailesi tarafından Asri Mezarlık’ta defnedildi. Ancak aile, 4 Temmuz’da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti. İddiaya göre, Ekin’in defnedildiği mezarın daha önce başka bir kişiye satıldığı, bu kişinin durumu fark edip itiraz etmesi üzerine görevlilerin aileye ve savcılığa haber vermeden gece saatlerinde cenazeyi mezardan çıkararak, başka bir mezara naklettiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Ekin ailesi, sorumlular hakkında polise giderek şikayette bulundu. Aile, süreç sonuçlanana kadar benzer bir taşıma işleminin tekrar yaşanmaması için mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Belediye yetkilileri, olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını, adli soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.

        DHA'nın konuya ilişkin haberinin ardından belediye açıklama yaptı. Açıklamada, Mezarlıklar Müdürünün görevden uzaklaştırıldığı ve olayın içinde olduğu belirlenen işçilerin iş akdinin sonlandırıldığı belirtilerek, “Bazı basın yayın organlarında paylaşılan, Batman Belediyesi Asri Mezarlığında ‘Defin Yerinin Değiştirilmesi’ içerikli haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti doğmuştur. Merhum M.E. isimli vatandaşımızın yakınlarının 4 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri mezarlık ziyaretleri esnasında, merhum M.E.’nin defnedildiği mezardan farklı bir mezara nakledildiğini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine, merhum M.E.’nin yakınlarının konuyla ilgili Batman Belediyesi nezdinde şikayetçi olmak istedikleri ve bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişlerdir. Yapılan şikayet neticesinde, konuyu aydınlatma amacıyla Belediye Başkanlığımızca geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Konuyla ilgili sorumlu tüm personeller hakkında gerekli idari işlemler yapılacak olup; soruşturmanın selameti açısından Mezarlıklar Müdürünün müdürlük görevi sonlandırılmış olup ayrıca görevden uzaklaştırılmıştır. Diğer taraftan, söz konusu olayın içinde olduğu belirlenen Personel A.Ş. çalışanlarının da iş akitlerine son verilmiştir. Konuyla ilgili idari soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, Belediye Başkanlığımızca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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