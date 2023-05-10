Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Batman mitinginde konuştu: (4)

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi istikrar sadece demokrasinin değil kalkınmanın da teminatıdır. Türkiye güçlenirse benim Kürt kardeşlerim de güçlenir. Batman ne kadar huzurlu olursa, diğer 80 vilayetimiz de huzur bulur." dedi.



Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca Valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Ulaştırmada göreve geldiklerinde kentte 13 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 163 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, Batman-Hasankeyf yolu ile Batman-Organize Sanayi Bölgesi arasını gelecek yıl, Kozluk-Van güzergahını ise sonraki yıl tamamlayacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Benim Batmanlı kardeşlerim, Batman Havalimanı'nın halini bilir değil mi? Orada tenteler vardı. O tentelerin olduğu yerin altına girerdik, orada uçak beklerdik. Hatırlıyor musunuz? Şimdi pistiyle, terminal binasıyla Türkiye'nin en modern terminal binasına Batman sahip. Kendi sınıfında Türkiye’nin en büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni şehrimize kazandırdık. Orası teröristlerin geçit yeriydi. Ilısu ile birlikte artık teröristler oralardan geçemez oldu. Yaklaşık 300 bin dekar zirai araziye hizmet veren ve yıllık 483 milyon kilovatsaat enerji üretimi olan Batman Barajı'nı hizmete aldık." ifadesini kullandı.

Batman'a 2 içme suyu tesisi, 5 sulama tesisi, bir arazi toplulaştırma, 23 taşkın koruma tesisi ve 2 hidroelektrik santral inşa ettiklerini belirten Erdoğan, Batmanlı çiftçilere 1,1 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini ifade etti.

Enerjide Batman'a, Beşiri'ye ve Kozluk'a doğal gaz arzı sağladıklarını kaydeden Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Gercüş, Hasankeyf ve Sason'a da doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Sizlerin desteğini aldıktan sonra inşallah bunlara yenilerini ekleyeceğiz." dedi.

Terörün tekrar azmaması, bölgedeki baharın tekrar kışa dönmemesi, yatırımların artarak sürmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu lütfen unutmayın. Siyasi istikrar sadece demokrasinin değil kalkınmanın da teminatıdır. Türkiye güçlenirse benim Kürt kardeşlerim de güçlenir. Batman ne kadar huzurlu olursa, diğer 80 vilayetimiz de huzur bulur. Sizlerden 14 Mayıs'ta iradenize ve geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gidecek ve son 21 yıldır olduğu gibi tercihimizi yine ehil, dürüst ve samimi kadrolardan yana kullanacağız. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının yalanlarına asla prim vermeyeceğiz. Sırf iktidara gelebilmek için FETÖ'cülere, Kandil'deki terör baronlarına, Batılı emperyalist güçlere selam çakanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Soğukkanlı olacağız, sabır ve metanetle hareket edeceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız. Hepsinden önemlisi çok çalışacağız. Önümüzdeki 3 günü çok iyi değerlendireceğiz. Bu işi kadınlar bitirecek, kadınlar. Her zaman ne diyorum. Kale içerden fethedilir. Kalenin içerisinde kimler var, hanımlar var. İşi siz bitireceksiniz. Koalisyon masasının gerçek yüzünü eşe, dosta, akrabaya tek tek anlatacağız. Böylece 14 Mayıs'ı demokrasimiz için yeni bir bayrama dönüştüreceğiz. Ben Batman'a güveniyorum. Batman'dan güzel ve müjdeli haberler bekliyorum."

- Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Batman'da vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Erdoğan, havalimanından kent merkezine gelinceye kadar ellerinde Türk bayrakları ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan Batmanlıları otobüsten selamladı.

Türk bayraklarıyla süslenen Valilik önündeki meydanı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.

Erdoğan, konuşması öncesi eşi Emine Erdoğan ile kürsüden Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısıyla vatandaşları selamladı. Erdoğan, şarkının bir bölümüne de eşlik etti.

Meydanın etrafına Türkçe ve Kürtçe yazılan AK Parti'nin sloganlarının yer aldığı afişler asıldı. "Selahaddin Eyyubi’nin torunları ile Fatih'in torunları Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edecek", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Batman’ın sözü ‘Bizim liderimiz mutfaktan değil balkondan konuşur", "Türkiye Yüzyılı sözün değil icraatın yüzyılı", "Batman Türkiye Yüzyılı'na hazır" afişlerinin yer aldığı alanda Kürtçe bir afişte de "Biz seni seviyoruz Erdoğan" mesajına yer verildi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Batman milletvekili adayları tek tek sahneye çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da yer aldığı programda Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Erdoğan, Batman'dan ayrılırken, "Biz Batman’ı çok seviyoruz. Pazar akşamı balkonlardan haykırıyor muyuz? Buna hazır mıyız? Şimdi Nasıroğlu kardeşlerimizin yaptıkları külliyeye uğrayacağız. Ardından Mardin'e geçeceğim. Nasıroğlu ailesine de bu eserleri sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından ise Batman mitinginden fotoğrafları paylaşarak, "Biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız hem kader ortağıyız hem de kalubeladan beri kardeşiz. Teşekkürler Batman." mesajını verdi.

(Bitti)



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