Batman'da AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

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BATMAN (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Batman milletvekili seçilen Ferhat Nasıroğlu ve Serkan Ramanlı mazbatalarını aldı.

Batman Adliyesine AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililerle gelen Nasıroğlu ve Ramanlı, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Fatih Yıdırım'dan aldı.

Adliye çıkışında açıklamada bulunan milletvekili Ferhat Nasıroğlu, mazbatayla yetkiyi de aldıklarını belirterek, "28. dönemde Batman'a yakışır, Türkiye'ye yakışır, Türkiye'nin yeni yüzyılında güzel hizmetler yapacağız." dedi.

Serkan Ramanlı da "Haydi Bismillah diyoruz. Vekiller asillerin hizmetinde inşallah" ifadelerini kullandı.





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