Kaymakam Şener, tarihi Mor Kiryakus Manastırında restorasyon çalışmasını inceledi

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BATMAN (AA) - Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, tarihi Mor Kiryakus Manastırında yapılan restorasyon çalışmasını inceledi.

Kaymakam Şener, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Çetinkaya ile Ayranca köyünde bulunan tarihi Mor Kiryakus Manastırında yapılan restorasyon çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.



Restorasyon çalışması süren manastırda, bu yıl çevre düzenleme, yolcu karşılama alanları ve iç avlularda yer alan odaların aslına uygun bir şekilde ortaya çıkartılması çalışması yapılıyor. ​​​​​​​



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