Sıcaktan bunalanlar Batman'daki Zore Çayı'nda serinliyor

BATMAN (AA) - Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Çayı'nı tercih ediyor.

Sıcaktan bunalarak izole rota arayanların tercihi olan Zore Vadi ve burada yer alan Zore Çayı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bölgenin ziyaretçilerinden Kozluk İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fırat Güneş, ülkenin birçok yerinde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını belirterek, Zore Çayı'nda bu sıcaklığın hissedilmediğini söyledi.

Güneş, bölgenin, serin bir ortamda zaman geçirmek için elverişli olduğunu belirtti.

Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alağaş da ilk kez ziyaret ettikleri Zore Çayı'nı çok beğendiklerini ifade etti.

Diyarbakır Kulp ilçesinden gelen işletmeci Sezgin Taş da özellikle hafta sonları dinlenmek için Zore Vadisi ve Zore Çayı'nı tercih ettiklerini söyledi.

Muş'tan gelen vatandaşlardan Mesut Erdenci, doğa harikası olan Zore Çayı'nı çok beğendiğini, herkese tavsiye edeceğini belirtti.