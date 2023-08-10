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        Batman'da 600 sülün doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:33
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        Batman'da 600 sülün doğaya salındı
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        BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde biyo çeşitliliğin artırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 600 sülün bırakıldı.

        Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede biyo çeşitliliğin artması, yaban hayatının korunması, yaşam ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 600 sülün, Çayönü ve Günyayla köyü kırsalında doğayla buluşturuldu.

        Kozluk Avcılar Derneği Başkanı Gürgin Kalkan, bölgede keklik ve sülün popülasyonunun artırılmasının zararlılarla mücadelede önemli olduğunu söyledi.

        Doğaya salınan sülünlerin kesinlikle avlanılmaması gerektiğini aktaran Kalkan, "Komisyon kararıyla sülün, keklik, kanatlı hayvanların yıl boyunca avlanma yasağı getirildi. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermelerini, avlanma yapanları ilgili birimlere şikayet etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

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