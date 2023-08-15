Batmanlı 21 çiftçi güneş enerjisi sistemiyle sulu tarıma geçecek

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Kozluk ilçesinde hayata geçirilen "Yenilenebilir Enerji ile Damlama Sulama Projesi" sayesinde çiftçiler elektrik maliyetlerinden kurtulmanın yanı sıra sulu tarıma geçerek ürün verimini arttıracak.

Kozluk Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen, GAP Bölge Kalkınma İdaresince finansmanı sağlanan proje kapsamında Tepeüstü köyüne 52 kilovat kapasiteli 112 güneş paneli kuruldu. 890 bin lira maliyetli ve yüzde 80 hibeli, yüzde 20 çiftçi katkılı proje sayesinde 300 dönümlük tarım arazisi güneş enerjisi sistemiyle sulanacak.

- Ürün verimi yüzde 100 artacak

Kozluk Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, AA muhabirine, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen projenin tamamlandığını söyledi.

Bu kapsamda Tepeüstü köyüne kurulan 52 kilovatlık güneş enerjisi sistemiyle yaklaşık 300 dönümlük alanın sulanacağını aktaran Sağlam, "Projeden 300 dönümlük bir alanda 21 çiftçimiz faydalanacak. Burada daha önceden kuru tarım yapılıyordu. Projeyle çiftçilerimiz sulu tarıma geçecek. Verimde de yüzde 100'e yakın artış meydana gelecek." dedi.

Çiftçilerin tarımdaki en büyük maliyetlerden enerji maliyetini en aza indireceklerini belirten Sağlam, "Çiftçiler elektrik ücretinden kurtulacak. Aynı zamanda kuru tarımdan sulu tarıma geçtikleri için ürünün verimi artacak, daha gelir getirici tarıma geçilecek. 300 dönümlük araziyi sulamak aylık yaklaşık 70 bin lira, yıl boyu sulama döneminde de toplam 350-400 bin liralık maliyet oluşuyordu. Bu proje ile bu maliyetler sıfıra inecek." ifadelerini kullandı.

Sağlam, tarımsal sulamada güneş enerjisi sisteminin Batman'da ilk kez uygulandığını, yenilenebilir enerjiyi zirai alanda hazırlanan farklı projelerle yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

- Yılda iki ürün ekilebilecek

Tepeüstü Mahallesi Muhtarı Lazgin Araz da elektrik maliyetinin yüksekliğinden dolayı kuru tarım yaptıklarını, sulu tarıma geçmek ve elektrik faturalarından kurtulmak için projeye başvurduklarını anlattı.

Proje kabul edildikten sonra güneş panellerinin kurulduğunu dile getiren Araz, sulu tarımla daha yüksek verim alacaklarını ve yılda iki ürün ekebileceklerini kaydetti.

Çiftçilerden Alican Araz ise "Tarımda en yüksek maliyet enerjidir. Biz de özellikle elektrik faturasından kurtulmak için bu projeye başvurduk." dedi.