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        Batman'da çıkan taşlı sopalı kavgada 6'sı ağır 19 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:39
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        Batman'da çıkan taşlı sopalı kavgada 6'sı ağır 19 kişi yaralandı
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        BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde iki grup genç arasında çıkan kavgaya ailelerin de karışmasıyla 6'sı ağır 19 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde iki grup genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        Ailelerin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, 6'sı ağır 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçe ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

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