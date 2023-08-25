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        Batman'da Geçitaltı köyünde etkinlik düzenlendi

        Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki kaynak suyun kurumaması için her yıl çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından kurban kesiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:58 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:00
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        Batman'da Geçitaltı köyünde etkinlik düzenlendi
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        BATMAN (AA) - Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki kaynak suyun kurumaması için her yıl çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından kurban kesiliyor.

        Ağustos ayının son haftasında Geçitaltı köyü yakınlarında bir araya gelen çok sayıda vatandaş, Armutlu, Geçitaltı ve Tosunpınar köylerinin içme suyunu karşılayan kaynak suyun kurumaması için etkinlik düzenliyor.

        Gün boyunca su kenarında zaman geçiren vatandaşlar, pişirdikleri yemekleri köye gelen ziyaretçilere ikram ediyor.

        Geçitaltı köyü Muhtarı Mehmet Ön, köylerinde kaynak suyunun olduğunu ve uzun yıllardır her ağustos ayının son haftasında bütün köylülerin şükür amacıyla kurban kestiğini söyledi.

        Batman'dan, Diyarbakır'dan ve çevre ilçelerden vatandaşların köye gelerek etkinliğe katıldıklarını belirten Ön, kaynak suyunu içme ve tarımsal sulamada kullandıklarını anlattı.

        Etkinliğe, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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