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        Batman ve Şırnak'ta TYP kapsamında kura çekildi

        Batman ve Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında geçici personel alımı için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:54 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:15
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        Batman ve Şırnak'ta TYP kapsamında kura çekildi
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        BATMAN/ŞIRNAK (AA) - Batman ve Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında geçici personel alımı için kura çekimi yapıldı.

        Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü geçici temizlik personelinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi.

        Kura çekiminde belirlenen 21 kişi Batman merkez, 2 kişi de Gercüş ilçesinde Gençlik ve Spor Merkezine çalışacak.

        Şırnak Gençlik ve Spor Spor Salonu'nda 54 asil ve 27 yedek personel alımının kurası yapıldı. Noter huzurunda yapılan kurada, belirlenen kişiler, 9 ay geçici görev yapacak.

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