Gercüş'te motorlu testereyle kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde motorlu testereyle odun kesmek isterken kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 07.09.2023 - 23:23 Güncelleme: 07.09.2023 - 23:23
İlçeye bağlı Kayapınar beldesinde Riyat Kızılçınar, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için motorlu testereyle odun kestiği sırada ayağından yaralandı.
Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.