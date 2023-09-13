Beşiri'de emniyetten anaokulu öğrencilerine kırtasiye desteği
Batman'ın Beşiri ilçesinde Emniyet Müdürlüğünce 15 öğrenciye bir yıllık kırtasiye desteği sunuldu.
Giriş: 13.09.2023 - 18:14 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:31
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağdu Mahallesi'nde Bulunan Papatya Anaokulu ziyaret etti.
Öğrencilerle görüşen polisler onlara mesleklerini tanıttı.
Ekipler ziyaretin sonunda 15 öğrenciye 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kırtasiye malzemesi hediye etti.
Ayrıca okula da kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.