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        Beşiri'de emniyetten anaokulu öğrencilerine kırtasiye desteği

        Batman'ın Beşiri ilçesinde Emniyet Müdürlüğünce 15 öğrenciye bir yıllık kırtasiye desteği sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 18:14 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:31
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        Beşiri'de emniyetten anaokulu öğrencilerine kırtasiye desteği
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        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağdu Mahallesi'nde Bulunan Papatya Anaokulu ziyaret etti.

        Öğrencilerle görüşen polisler onlara mesleklerini tanıttı.

        Ekipler ziyaretin sonunda 15 öğrenciye 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kırtasiye malzemesi hediye etti.

        Ayrıca okula da kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.

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