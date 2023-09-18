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        Batman'da dinamoyu tamir etmek su kuyusuna giren 5 kişi zehirlendi

        Batman'ın Beşiri ilçesinde arızalanan dinamoyu tamir etmek için girdikleri su kuyusunda biriken gazdan zehirlenen 5 kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:05
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        Batman'da dinamoyu tamir etmek su kuyusuna giren 5 kişi zehirlendi
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde arızalanan dinamoyu tamir etmek için girdikleri su kuyusunda biriken gazdan zehirlenen 5 kişi, tedavi altına alındı.

        İkiköprü beldesi Durucak köyünde içme suyu kuyusundaki dinamonun bozulduğunu fark ederek, tamir etmek için su kuyusuna giren aynı aileden T.Ç, M.G, U.G, H.G. ve M.G. içeride biriken gazdan zehirlendi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kuyudan çıkarılan 5 kişi, Beşiri Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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