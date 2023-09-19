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        Gercüş'te Gaziler Günü kutlandı

        Gercüş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:12
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        Gercüş'te Gaziler Günü kutlandı
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        Gercüş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Vekili Muzaffer Şaşmaz, Cumhuriyet Savcısı Yasin Dolap, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

        Törenin ardından Kaymakamlık tarafından Öğretmenevi'nde gaziler onuruna yemek verildi.

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