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        Gercüş'te badem hasadı başladı

        Gercüş ilçesinde badem hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:41
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        Gercüş'te badem hasadı başladı
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        Gercüş ilçesinde badem hasadı başladı.

        Gercüş ilçesinde üreticiler, hasadına başladıkları bademleri çöplerinden ayırdıktan sonra güneşte kurutmaya bırakıyor.

        Çiftçi Mecit Biçen, "Sabah topladığım bademleri eve getirip ayıklıyoruz, daha sonra bezlerin üzerine serip güneşte kurutuyoruz. İhtiyacımız kadarını kaldırıp kalanı pazarda satıyoruz. Bu sene hasattan çiftçilerimiz güzel ürün alıyor." dedi.

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