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        Kaymakam İmrak Hasankeyf Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hasankeyf Meslek Yüksekokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:57
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        Kaymakam İmrak Hasankeyf Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hasankeyf Meslek Yüksekokuluna ziyarette bulundu.

        Kaymakam İmrak, Hasankeyf Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Çorbacı ile görüştü.

        Genel işleyiş, eğitim öğretim faaliyetleri, yapılması planlanan çalışmalar, okuldaki bölümler, okulun sorunları ve öğrencilerin genel durumu ile ilgili bilgi alan İmrak, 2023-2024 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

        Çorbacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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