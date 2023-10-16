Batman'da "2. Gercüş Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali" düzenlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'nin ikincisi yapıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle açılış töreni ve eğlence etkinlikleri düzenlenmedi.

Festival kapsamında ilçeye özgü yöresel ürünlerin bulunduğu stantlarda cevizli sucuk, üzüm şerbeti, pirinç pilavı, mercimek çorbası, mazrona üzümü gibi 27 farklı ürün vatandaşlara ikram edildi.

Bağ bozumu da yapılan festivalde ayrıca Kırkat Göleti'nde kano yarışları düzenlendi.

Festivalde gazetecilere konuşan Vali Ekrem Canalp, İsrail'in Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırıları nedeniyle festivaldeki eğlence bölümlerini iptal ettiklerini söyledi.

Köylerde üretilen 27 farklı ürünün festivalde kurulan stantlarda sergilendiğini aktaran Canalp, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl ilkini yapmıştık ve bu yıl bütün ilçelerimize festivalleri yaydık. Bütün ilçelerimizde festival yapıyoruz. Aynı zamanda bu yıl ilk defa Batman merkezde de bir gastronomi festivali yapacağız. Festivallerin finali de bu gastronomi festivali olacak.”

Batman merkezde düzenlenecek gastronomi festivalinin "Yüzyılın aşı bin yılın kardeşliği" temasıyla gerçekleştirileceğini belirten Canalp, "Batman merkezinde yapacağımız gastronomi festivallinde vurgulayacağımız şey şu olacak. Biz Türkiye yüzyılının aşını yapacağız ama bin yılın kardeşliğinin de ne olduğunu bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

Festival kapsamında vatandaşlara yöreye özgü mazrona üzümü dağıtıldı.