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        Yazar Ortakaya, fuarda satılan kitaplarının gelirini Gazze'ye bağışlayacak

        Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali"nde yer alan yazar Hasan Ortakaya, fuarda kitap satış gelirini Gazze halkına bağışlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:39
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        Yazar Ortakaya, fuarda satılan kitaplarının gelirini Gazze'ye bağışlayacak
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        Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali"nde yer alan yazar Hasan Ortakaya, fuarda kitap satış gelirini Gazze halkına bağışlayacak.

        Ortakaya, Batman halkının kitap fuarına yoğun ilgi gösterdiğini ve bundan memnun olduklarını söyledi.

        Fuar kapsamında satışı yapılan kitaplarından elde edilen gelirle ilgili olarak Ortakaya, "Tüm gelirimi Gazze'ye bağışlamayı düşünüyorum. Bu duyarlılığı tüm arkadaşlarıma yayma planındayım. Öyle temenni ediyorum ki bu iyilik hareketi biraz daha yayılacak ve amacına ulaşacak." dedi.

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