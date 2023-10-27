Batman'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Batman'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Giriş: 27.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:29
Batman'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı ve dua programı düzenlendi.
Haznevi Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılarak hayatını kaybedenler için dua etti.