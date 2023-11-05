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        Batman'da esnaf bir günlük gelirini Gazze için bağışladı

        Batman'da bir esnaf İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek vermek için iş yerinin bir günlük gelirini Gazze'ye bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:39 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:47
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        Batman'da esnaf bir günlük gelirini Gazze için bağışladı
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        Batman'da bir esnaf İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek vermek için iş yerinin bir günlük gelirini Gazze'ye bağışladı.

        Seyran Caddesi'nde telefon aksesuarı satışı ve telefon tamiri yapan Vedat Aydın, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye destek olmak amacıyla kampanya başlattı.

        Aydın, bu kapsamda bir gün sonunda kazancı olan 4 bin 880 lirayı Batman'da Umut Kervanı Vakfına teslim etti.

        Esnaf Aydın ayrıca kampanya kapsamında hayırsever vatandaşların kendisine ulaştırdığı 1240 lirayı da vakfa gönderdi.

        Aydın, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek, Gazzelilere destek olmak amacıyla bu kampanyayı başlattığını söyledi.

        Herkesin elinden geldiği ölçüde Gazze'ye destek olması gerektiğini ifade eden Aydın, "Kampanyamız Batman halkı tarafından güzel rağbet gördü. Müşterilerimizin yaptığı alışverişle topladığımız parayıUmut Kervanı Vakfı'na teslim ettik. İnşallah onların aracılığıyla o para Gazze'ye ulaşacak." dedi.

        Aydın, Gazze'de yaşanan durumun sadece Müslümanları değil bütün insanlığı ilgilendirdiğini dile getirerek, bu zulme herkesin tepki göstermesi gerektiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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