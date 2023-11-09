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        Batman'da okullarda iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapıldı

        Kozluk ilçesinde okullarda iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:28
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        Batman'da okullarda iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapıldı
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        Kozluk ilçesinde okullarda iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Selim Yıldızbaş ve iş güvenliği uzmanı Engin Doyar tarafından Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Geçitaltı İlkokulunda denetim yapıldı.

        Doyar, yaptığı açıklamada, eğitim öğretim dönemi içinde tüm okullarda hijyen şartlarının oluştuğu ve risklerin bertaraf edildiği bir ortam oluşturabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Çocukların güvenliği için özellikle okul içinde ve bahçede olası kazaların önüne geçebilecek önlemler alınmasının gerekli olduğunu kaydeden Doyar, şöyle dedi:

        "Her sınıfta yangına karşı tahliye amacıyla en az bir pencere camı korkulukları açılıp kapanmalı. Okullardaki dolaplar duvara çakılı olmalı, kapı kolları yuvarlak, masa ve sandalye uçları keskin olmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Aynı zamanda merdiven korkulukları, merdiven basamaklarında kaymaz bantlar, lavabo aynaları ve okul araç gereçleri olası bir kaza halinde öğrencilere zarar vermeyecek şekilde düzenlenmelidir."

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