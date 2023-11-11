Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ ve Mardin'de binlerce fidan toprakla buluşturuldu

        Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ ve Mardin'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında binlerce fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ ve Mardin'de binlerce fidan toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ ve Mardin'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında binlerce fidan dikildi.

        Batman'da Güney Çevre yolu kent stadı yanında düzenlenen törende, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

        Canalp, konuşmasında, ülkelerin büyük bir kısmında ormanların küçüldüğünü ve dünyadaki birkaç ülkede orman varlığının arttığını aktararak, o birkaç ülkeden birinin de Türkiye olduğunu aktardı.

        Canalp, "Türkiye'de ağaç sevgisini çevre bilincini çocukluktan itibaren yeni nesillerimizin ruhlarına, beyinlerine, bedenlerine sürekli nakşediyoruz. Burada elleriyle bir fidanı toprakla buluşturan her evladımız ileride ormanın ne anlama geldiğini biliyor." dedi.

        Etkinlik kapsamında Batman merkez, Gercüş, Sason, Kozluk, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerinde toplam 10 bin fidan dikildi.

        - Siirt

        Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesi 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte 1923 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

        Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla beldede 200 dönüm alanda oluşturulan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda yıl sonuna kadar 100 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

        Herkesi fidan dikmeye davet eden Kızılkaya, "Burada doğaya ve çevreye uyumlu fidanlar dikilecek. Yüzde 30'u fıstık ve badem ağaçlarından oluşacak ormanlık, hayvanlara da yaşam alanı oluşturacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        - Şırnak

        Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen programda 250 fidan toprakla buluşturuldu.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Yıl içerisinde toplam 250 bin fidanın toprakla buluşması ve meyve fidanlarının da vatandaşa dağıtılması hedefleniyor.

        - Elazığ

        Elazığ'da Tadım köyünde 100. Cumhuriyet Ormanı'nda 2 bin 23 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan Vali Ömer Toraman, ülkede ve Elazığ'da ağaçlandırma faaliyeti sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

        Memleketin her köşesinin birbirinden değerli olduğunu ifade eden Toraman, "Türkiye ağaçlandırma seferberliğinde özellikle son 20 yılda çok büyük mesafe aldı. Orman sahasını genişleten ülkelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

        Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise Elazığ'da orman varlığını artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

        Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Mardin

        Mardin'de Yeşil Kuşak ağaçlandırma sahasından gerçekleştirilen etkinliğe Vali Tuncay Akkoyun, Tarım Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Öğrencilerle fidan diken Vali Akkoyun, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara, kurum amirlerine ve çalışanlara teşekkür etti.

        İl Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, Mardin'de 5 yılda 2 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu, 2023 yıl sonuna kadar 500 bin fidanın dikiminin gerçekleştirileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Batman'da öğrenciler, Filistin'de ölen çocuklar için gökyüzüne 'siyah balon...
        Batman'da öğrenciler, Filistin'de ölen çocuklar için gökyüzüne 'siyah balon...
        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü, 2 binaya zarar verdi
        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü, 2 binaya zarar verdi
        Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar...
        Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar...
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzü...
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzü...
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı