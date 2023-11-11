Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ ve Mardin'de binlerce fidan toprakla buluşturuldu Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ ve Mardin'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında binlerce fidan dikildi.

Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ ve Mardin'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında binlerce fidan dikildi.

Batman'da Güney Çevre yolu kent stadı yanında düzenlenen törende, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Canalp, konuşmasında, ülkelerin büyük bir kısmında ormanların küçüldüğünü ve dünyadaki birkaç ülkede orman varlığının arttığını aktararak, o birkaç ülkeden birinin de Türkiye olduğunu aktardı.

Canalp, "Türkiye'de ağaç sevgisini çevre bilincini çocukluktan itibaren yeni nesillerimizin ruhlarına, beyinlerine, bedenlerine sürekli nakşediyoruz. Burada elleriyle bir fidanı toprakla buluşturan her evladımız ileride ormanın ne anlama geldiğini biliyor." dedi.

Etkinlik kapsamında Batman merkez, Gercüş, Sason, Kozluk, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerinde toplam 10 bin fidan dikildi.

- Siirt

Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesi 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte 1923 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla beldede 200 dönüm alanda oluşturulan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda yıl sonuna kadar 100 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Herkesi fidan dikmeye davet eden Kızılkaya, "Burada doğaya ve çevreye uyumlu fidanlar dikilecek. Yüzde 30'u fıstık ve badem ağaçlarından oluşacak ormanlık, hayvanlara da yaşam alanı oluşturacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Şırnak

Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen programda 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yıl içerisinde toplam 250 bin fidanın toprakla buluşması ve meyve fidanlarının da vatandaşa dağıtılması hedefleniyor.

- Elazığ

Elazığ'da Tadım köyünde 100. Cumhuriyet Ormanı'nda 2 bin 23 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Vali Ömer Toraman, ülkede ve Elazığ'da ağaçlandırma faaliyeti sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Memleketin her köşesinin birbirinden değerli olduğunu ifade eden Toraman, "Türkiye ağaçlandırma seferberliğinde özellikle son 20 yılda çok büyük mesafe aldı. Orman sahasını genişleten ülkelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise Elazığ'da orman varlığını artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Mardin'de Yeşil Kuşak ağaçlandırma sahasından gerçekleştirilen etkinliğe Vali Tuncay Akkoyun, Tarım Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerle fidan diken Vali Akkoyun, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara, kurum amirlerine ve çalışanlara teşekkür etti.

İl Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, Mardin'de 5 yılda 2 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu, 2023 yıl sonuna kadar 500 bin fidanın dikiminin gerçekleştirileceğini söyledi.