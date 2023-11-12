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        Batman'da HÜDA PAR'dan Filistin'e destek mitingi

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Orada hastaneler, camiler, kiliseler, yardım konvoyları ve su taşıyan arabalar bombalanıyor. Seyretmekle yetinen insanlık ölüyor orada." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:24
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        Batman'da HÜDA PAR'dan Filistin'e destek mitingi
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Orada hastaneler, camiler, kiliseler, yardım konvoyları ve su taşıyan arabalar bombalanıyor. Seyretmekle yetinen insanlık ölüyor orada." dedi.

        Batman'da HÜDA PAR İl Başkanlığınca Filistin'e destek mitingi düzenlendi.

        Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirilen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Mitinge ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen katılımcılar, İsrail'in saldırılarını protesto etti, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Mitinge katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşmasında, işgale karşı direnmenin meşru bir hak olduğunu ifade ederek, mazlumlarla dayanışma içinde bulunduklarını söyledi.

        Yapıcıoğlu, "Zalimin zulmüne boyun eğmeyen azizleri tebrik ediyoruz. Gazze'ye ateş ve ölüm yağıyor. Orada hastaneler, camiler, kiliseler, yardım konvoyları ve su taşıyan arabalar bombalanıyor. Seyretmekle yetinen insanlık ölüyor orada. Son 15 yılda şehadet şerbeti içen Filistinli kardeşlerimizin sayısı 130 binin üzerinde." diye konuştu.

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