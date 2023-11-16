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        "2. Uluslararası Batman Enerji Zirvesi 2023" başladı

        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Karadeniz'den doğal gaz çıkarıldığını hatırlatarak, "Türkiye denizlerden enerji kaynakları çıkarma konusunda çok iyi bir başlangıç yaptı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:56
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        "2. Uluslararası Batman Enerji Zirvesi 2023" başladı
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        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Karadeniz'den doğal gaz çıkarıldığını hatırlatarak, "Türkiye denizlerden enerji kaynakları çıkarma konusunda çok iyi bir başlangıç yaptı." dedi.

        Batman Üniversitesi ev sahipliğinde Kazakistan Ahmet Yesevi, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi, İstanbul Nişantaşı ve Gazi üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen "2. Uluslararası Batman Enerji Zirvesi 2023" başladı.

        Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek zirvede 9 oturum yapılacak.

        Bu oturumlarda, "Enerjide sürdürülebilirlik ve karbon sıfır politikası", "Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu ve depolama teknolojisi", "Bölgesel kalkınmada enerjinin önemi", "Sürdürülebilir enerji ve yapay zeka", "Akıllı şebekeler", "Enerji sistemleri", "Enerji hukuku", "Kent ve enerji ile enerji verimliliği ve iktisadı" konuları ele alınacak.

        Zirvenin açılışında konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesinin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında enerji alanında pilot üniversite seçildiğini anımsatarak, bu kapsamda 2'nci Enerji Zirvesi"ni düzenlediklerini belirtti.

        Demir, zirve sonunda elde edilecek verilerin kitaplaştırılacağını kaydetti.

        Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır da enerji denildiğinde akla ilk gelen şeyin enerjinin üretimi olduğunu ifade ederek, zirvenin gelecek oturumlarında kullanılan enerjinin sürdürülebilir olması, çevreye olan etkisi, yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonu gibi konuların da konuşulacağını aktardı.

        - "Türkiye denizlerden enerji kaynakları çıkarma konusunda çok iyi bir başlangıç yaptı"

        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da zirvede bir sunum yaptı.

        Şu anda dünyada petrolün yüzde 30'undan, doğal gazın da yüzde 50'sinden fazlasının denizlerden çıktığını ifade eden Yağcı, bu oranların her geçen gün arttığını belirtti.

        Yağcı, şunları kaydetti:

        "Türkiye Karadeniz'den doğal gaz çıkardı. Türkiye denizlerden enerji kaynakları çıkarma konusunda çok iyi bir başlangıç yaptı. Benim bir tezim var. Bir devlet eğer büyük devlet olmak istiyorsa birincisi gerek şarta, ikincisi de yeter şarta sahip olması lazım. Gerek şart devletin birlik ve bütünlüğünün sağlanmış olmasıdır. Terör dediğiniz şey aslında Türkiye'nin büyük devlet olmasını istememek demektir. O gerek şartı sağlamasın demektir. Bu gerek şartı Türkiye her halükarda sağlamış vaziyette. Yeter şart da enerji sorununu çözememiş, dışa bağımlı hiçbir devlet dünya devleti olamaz. Türkiye birinci gerek şartı sağladı, ikinci yeter şartı da sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'de 2021'de enerjide dışa bağımlılık seviyesi yüzde 71 iken Enerji Bakanlığı bu bağımlılığı 10 yıl içerisinde yüzde 50'nin altına, 2053'te ise yüzde 13'e düşürmeyi planlıyor. TPAO Gabar'da, Cudi'de, Bestler Dereler bölgesinde, Kato'da petrol çıkarıyor. Petrol bölgelerinde bu tür terör faaliyetlerinin olması ne demek? 'Yeter şart ortadan kalksın, Türkiye enerjide dışa bağımlı olsun.' demek."

        Zirvede daha sonra oturumlara geçildi.

        Zirveye, TÜPRAŞ Batman Rafineri Müdürü Volkan Demir Taş, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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