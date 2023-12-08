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        Batman'da "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Batman'da Garnizon Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:36
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        Batman'da "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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        Batman'da Garnizon Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Bıçakçı köyünde bulunan Bıçakçı Jandarma Karakolu bahçesinde düzenlenen törende, 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Programa katılan Vali Ekrem Canalp, Batman'da Mehmetçik Hatıra Ormanı oluşturulduğunu söyledi.

        Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının Mehmetçik Ormanı Projesine destek verdiğini belirten Canalp, "Projeye destek vermek için burada toplandık. Hemen yan tarafımızda bundan 40 yıl önce ekilmiş olan ağaçları görüyorsunuz. Bunlar 40 yıl önce fidandı. Bu da bize şunu gösteriyor. Siz bugünden bu fidanları dikerseniz 40 yıl sonra buralar orman olur." dedi.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti yetkilileri ve bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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