Batman'da düzenlenen siber operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Batman'da kasım ayında düzenlenen siber operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kasım ayında yürütülen çalışmalar kapsamında "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında kasım ayında 259 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardın 16'sı tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.