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        Batman'da düzenlenen siber operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

        Batman'da kasım ayında düzenlenen siber operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:09
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        Batman'da düzenlenen siber operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da kasım ayında düzenlenen siber operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kasım ayında yürütülen çalışmalar kapsamında "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında kasım ayında 259 şüpheli gözaltına alındı.

        Adli makamlara sevk edilen zanlılardın 16'sı tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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