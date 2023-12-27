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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Beşiri ilçesinde köyleri ziyaret etti

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Beşiri ilçesinin bazı köylerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 20:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:33
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Beşiri ilçesinde köyleri ziyaret etti
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Beşiri ilçesinin bazı köylerine ziyarette bulundu.

        Canalp, beraberinde Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile Tepecik, Yakacık, Yazıhan, Kumgeçit, İkiyaka, Yolkonak, Örmegöze ve Karatepe köylerini ziyaret etti.

        Vali Canalp, vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi.

        Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ve kurum temsilcileri de katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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