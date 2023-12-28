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        Sason'da sporculara malzeme desteği

        Batman'ın Sason ilçesinde, "Spor Sason Projesi" kapsamında sporculara forma ve eğitimlerde kullanılmak üzere spor malzemesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:17
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        Sason'da sporculara malzeme desteği
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        Batman'ın Sason ilçesinde, "Spor Sason Projesi" kapsamında sporculara forma ve eğitimlerde kullanılmak üzere spor malzemesi verildi.

        Sason Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, proje sayesinde ilçede spora gönül veren öğrencilerin yeteneklerini keşfederek fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

        Mete, "21 farklı branşı 931 öğrenci ile buluşturan proje sayesinde ilçedeki sporseverlere ev sahipliği yapmaya devam diyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacağız." dedi.

        Konuşmanın ardından sporculara malzeme dağıtımı gerçekleşti.

        Daha sonra öğrencilerin oluşturduğu takım ile Kaymakam Mete ve kurum müdürlerinin oluşturduğu takımlar arasında voleybol maçı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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