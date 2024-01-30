Batman'da kanaat önderi Süleyman Bağdu mezarı başında anıldı

Batman'da 18 yıl önce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Süleyman Bağdu mezarı başında anıldı.

Beşiri ilçesinin Örmegöze köyünde düzenlenen programına katılanlar Bağdu'nun kabrini ziyaret etti.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından programa katılanlara yemek ikram edildi.

Süleyman Bağdu'nun oğlu Selman Bağdu, babasının vefatının 18. yılı dolayısıyla anma programı düzenlediklerini, gelen misafirlerine program sonrası yemek ikramında bulunduklarını söyledi.

Batman'da 30 Ocak 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda Süleyman Bağdu hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.

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