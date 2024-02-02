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        Hasankeyf'te camilerde temizlik çalışması yapıldı

        Batman Belediyesi tarafından Hasankeyf ilçesinde camilerde temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:29 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:29
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        Hasankeyf'te camilerde temizlik çalışması yapıldı
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        Batman Belediyesi tarafından Hasankeyf ilçesinde camilerde temizlik çalışması yapıldı.

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından camilerde temizlik çalışması yürütüldü.

        Vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapması için yapılan çalışmalar kapsamında camilerin halıları yıkandı ve dezenfekte edildi.

        Ekipler ilçede, Selahaddin Eyyubi Cami, Halid Bin Velid Cami, İmam Abdullah Cami ve Kızlar Camisi'nde temizlik çalışması yaptı.

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