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        Batman'da kardan kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 2 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:45 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:49
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        Batman'da kardan kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 2 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolların ulaşıma kapandığı Gökçepınar ve Ulaş köylerinde çalışma yürüttü.

        Ekiplerin çalışması ile 2 köy yolu ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi köy hizmetleri şefi Emin Soyvural, yaptığı açıklamada, kardan kapanan yolların ulaşıma açılması ve vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için ekiplerin gece gündüz aralıksız çalıştığını belirtti.

        Çalışmalar neticesinde 2 köy yolunun kısa sürede açıldığını ifade eden Soyvural, köy yollarının sürekli olarak kontrol edildiğini ve gerekli müdahalelerin hızla yapıldığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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