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        Batman'da 6 Şubat konulu fotoğraf sergisi düzenlendi

        Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin fotoğraf sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:49
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        Batman'da 6 Şubat konulu fotoğraf sergisi düzenlendi
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        Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin fotoğraf sergisi açtı.

        Batman'da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, MEB AKUB Batman ekibinin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar sergilendi.

        MEB AKUB Batman Ekip Lideri Abdullah Memiş, açtıkları sergide MEB AKUB olarak Diyarbakır, Malatya ve İslahiye'de yaptıkları çalışmaların fotoğraflarını sergilediklerini söyledi.

        Sergi ile doğal afetler ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Memiş, serginin okullar dahil birçok noktada yapılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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