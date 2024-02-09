Hasankeyf'te yapımı süren projeler hakkında toplantı düzenlendi

Yapım çalışmalarının devam ettiği Şahap Vadisi ve Arkeopark'ın çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Abdulvahab Kusen, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Milli Emlak Şefi Mehmet Tahir Ace ve şube müdürleri katıldı.

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