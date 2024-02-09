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        Hasankeyf'te yapımı süren projeler hakkında toplantı düzenlendi

        Hasankeyf ilçesinde yapım çalışmalarının sürdüğü projeler hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:20 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:38
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        Hasankeyf'te yapımı süren projeler hakkında toplantı düzenlendi
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        Hasankeyf ilçesinde yapım çalışmalarının sürdüğü projeler hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Abdulvahab Kusen, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Milli Emlak Şefi Mehmet Tahir Ace ve şube müdürleri katıldı.

        Toplantıda, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı.

        Yapım çalışmalarının devam ettiği Şahap Vadisi ve Arkeopark'ın çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

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