Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla görüştü

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, halk günü programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, halk günü programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Partinin il binasında gerçekleştirilen programda vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorunları dinledi.

        Nasıroğlu, vatandaşlarla ilgilenmeye ve sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini belirterek, "Sık sık vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizi tek tek dinleyerek sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizler bu koltuklarda kıymetli vatandaşlarımız için varız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!

        Benzer Haberler

        Batman'da anız yangını 1500 dönümlük alana zarar verdi
        Batman'da anız yangını 1500 dönümlük alana zarar verdi
        Batman'da anız yangını söndürüldü
        Batman'da anız yangını söndürüldü
        Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
        Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, mahalle ziyaretinde talep ve öneril...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, mahalle ziyaretinde talep ve öneril...
        Batman'da 20 dönümlük alandaki anız yangını söndürüldü
        Batman'da 20 dönümlük alandaki anız yangını söndürüldü
        Batman Müftülüğü 6 ayda 60 çiftin resmi nikahını kıydı
        Batman Müftülüğü 6 ayda 60 çiftin resmi nikahını kıydı