AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla görüştü

Nasıroğlu, vatandaşlarla ilgilenmeye ve sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini belirterek, "Sık sık vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizi tek tek dinleyerek sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizler bu koltuklarda kıymetli vatandaşlarımız için varız." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.