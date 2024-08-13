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        AK Parti Batman İl Başkanlığına atanan Hüseyin Şansi göreve başladı

        AK Parti Batman İl Başkanlığına atanan Hüseyin Şansi, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 22:06 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:06
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        AK Parti Batman İl Başkanlığına atanan Hüseyin Şansi göreve başladı
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        AK Parti Batman İl Başkanlığına atanan Hüseyin Şansi, görevine başladı.

        Şansi, partinin il binası önünde partililerce karşılandı.

        Burada partililerin tebriklerini kabul eden Şansi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

        Yüklendiği sorumluluğun farkında olduğunu belirten Şansi, şunları söyledi:

        "Hep birlikte omuz omuza verirsek inşallah her zorluğun üstesinden geleceğiz. İletişim yollarımızı açık tutacağız. Bizlere iletilecek sorunlar karşılık bulacak, talepler değerlendirilecek ve projeler de uygulanacak."

        İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Şansi, "Hemşehrilerimizden tebrik amaçlı çiçek göndermemelerini İsrail'in zulmüne maruz kalan Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım kuruluşlarına bağışta bulunmalarını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

        Şansi, daha sonra partinin il binasına geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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