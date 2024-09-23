AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

Nasıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının düşüncelerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, ortak bir akılla Batman için önemli çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Şehri ilgilendiren önemli sorunların çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarının etkin rol alması gerektiğine işaret eden Nasıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının bugüne kadar Batman'a önemli katkılar sağladığına işaret etti.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi katıldı.

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