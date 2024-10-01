Batman'da 14 gündür hapşırık nöbeti geçiren kadın Ankara'ya sevk edildi

Seyitler Mahallesi'nde yaşayan ve 18 Eylül'de başlayan hapşırık nöbeti için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Benazir Aydın'ın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

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