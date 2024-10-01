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        Batman'da 14 gündür hapşırık nöbeti geçiren kadın Ankara'ya sevk edildi

        Batman'da hapşırık nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:57
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        Batman'da 14 gündür hapşırık nöbeti geçiren kadın Ankara'ya sevk edildi
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        Batman'da hapşırık nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Seyitler Mahallesi'nde yaşayan ve 18 Eylül'de başlayan hapşırık nöbeti için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Benazir Aydın'ın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

        Aydın, ambulansla Ankara'ya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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