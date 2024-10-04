Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da llısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

        Batman'da llısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana gelen balık ölümleri araştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da llısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da llısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana gelen balık ölümleri araştırılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, baraj gölünde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin ilk ihbarın 20 Eylül'de yapıldığını söyledi.

        İhbar üzerine Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerinin balık ve su numunesi aldığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Aynı gün ölü balık ve sudan numuneler aldık. Su numunelerimizi ve ölü balıkları Elazığ'daki araştırma enstitüsüne gönderdik. Numunelerimizde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Ayrıca Diyarbakır'da bulunan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüzü de bilgilendirdik. Onlar da gelip numune aldı. Tetkiklerimiz devam ediyor."

        Bugün de ekiplerinin balık ölümlerinin durumunu incelediğini ve yeni numuneler aldığını bildiren Aydın, sonuçları takip ettiklerini anlattı. Aydın, "Yapılması gereken bir işlem varsa yapacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Kuzey Kore liderinden nükleer tehdidi
        Kuzey Kore liderinden nükleer tehdidi
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma

        Benzer Haberler

        Batman'da toplu balık ölümlerine ikinci inceleme
        Batman'da toplu balık ölümlerine ikinci inceleme
        Gercüş'te anız yangınlarıyla mücadele
        Gercüş'te anız yangınlarıyla mücadele
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Batman'da 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
        Batman'da 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da YRP'li 2 belediye başkanı, partilerinden istifa etti
        Batman'da YRP'li 2 belediye başkanı, partilerinden istifa etti