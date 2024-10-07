Batman'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 856 paket sigara, 23 paket çay, 5 cep telefonu, 14 elektronik sigara ve 11 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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