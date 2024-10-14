Batmanlı çiftçiler fide desteği sayesinde ikinci ürün olarak sebze yetiştiriyor

Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce uygulanan "2. Ürün Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında fide desteği alan çiftçiler sebze yetiştirmeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan, GAP Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen proje ile 151 çiftçiye 1 milyon 414 bin 808 lira bütçeyle yüzde 70 hibeli sebze fidesi desteği sunuldu.

Bu kapsamda 300 dönüm alanda 250 bin lahana fidesi, 360 bin karnabahar fidesi ve 355 bin marul tohumu toprakla buluştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, kentte 1 milyon dönüm tarım arazisi olduğunu, bunun 140 bin dönümünün sulanabilir araziden oluştuğunu söyledi.

32 bin dönüm alanda ise sebze yetiştiriciliği yapıldığını ifade eden Aydın, kentte buğday, mercimek ve nohut hasadından sonra ikinci ürün olarak sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. Aydın, bu amaçla "2. Ürün Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"ni hayata geçirdiklerini anlatarak, "Batman'da buğday, mercimek, nohut gibi ürünlerin haziran ayında başlayan hasadı temmuzda sona ermektedir. Temmuzdan sonra da arazi boş kalmaktadır. İstedik ki bu boşluğu dolduralım." dedi.

Bu proje ile Batman ve çevre illerin kışlık sebze ihtiyacını da karşılamayı hedeflediklerini dile getiren Aydın, yaklaşık 300 dönüm ekim alanında bu projeyi yürüttüklerini kaydetti. Aydın, "2. Ürün Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi ile 20 milyon liralık gelir bekliyoruz. Bu da çiftçilerimize ek gelir olmuş olacak." ifadelerini kullandı. Projeden hibe desteği alan çiftçilerden Fesih Bozkurt, merkeze bağlı Balpınar beldesinde çiftçilik yaptığını anlatarak, karnabahar, lahana, brokoli gibi sebzeler yetiştirdiğini belirtti.