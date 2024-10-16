Batman'da deprem sırasında panik yaşayan öğrencileri müzikle sakinleştirdiler

Deprem nedeniyle bazı öğrencilerin panik yaşadığını belirten Menekşe, "Panik ve kaygı halini fark edince müzik çalarak çocukların sakinleşmesini sağladık. Böylece üzerlerindeki endişe halini kısa sürede giderdiler. Rabb'im ülkemizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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