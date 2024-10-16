Batman'da deprem sırasında panik yaşayan öğrencileri müzikle sakinleştirdiler
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Batman'da bir okulda, deprem sırasında panik yaşayan öğrenciler müzik yayınıyla sakinleştirildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Batman'da bir okulda, deprem sırasında panik yaşayan öğrenciler müzik yayınıyla sakinleştirildi.
Borsa İstanbul Belde İlkokulu öğrencileri, deprem nedeniyle tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.
Öğrencilerin panik yaşadığını fark eden okul idaresi, müzik yayın yaparak öğrencileri sakinleştirdi.
Okul Müdürü Veysi Menekşe, depremin ardından öğrencileri güvenli alan olan bahçeye çıkardıklarını söyledi.
Deprem nedeniyle bazı öğrencilerin panik yaşadığını belirten Menekşe, "Panik ve kaygı halini fark edince müzik çalarak çocukların sakinleşmesini sağladık. Böylece üzerlerindeki endişe halini kısa sürede giderdiler. Rabb'im ülkemizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.