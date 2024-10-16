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        Batman'da tren raylarından geçmeye çalışan kadına raylı iş makinesi çarptı

        Batman'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kadına demir yolunda çalışma yapan raylı iş makinesi çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:12 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:12
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        Batman'da tren raylarından geçmeye çalışan kadına raylı iş makinesi çarptı
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        Batman'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kadına demir yolunda çalışma yapan raylı iş makinesi çarptı.

        Fatih Mahallesi'nde tren raylarından karşıya geçmek isteyen E.B. (44), demir yolunda rayları kontrol için çalışma yapan iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kadın, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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