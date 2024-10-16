Batman'da tren raylarından geçmeye çalışan kadına raylı iş makinesi çarptı
Batman'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kadına demir yolunda çalışma yapan raylı iş makinesi çarptı.
Batman'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan kadına demir yolunda çalışma yapan raylı iş makinesi çarptı.
Fatih Mahallesi'nde tren raylarından karşıya geçmek isteyen E.B. (44), demir yolunda rayları kontrol için çalışma yapan iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kadın, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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