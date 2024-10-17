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        Batman'da öğrencilere deprem eğitimi verildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul öğrencilerine deprem eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:45
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        Batman'da öğrencilere deprem eğitimi verildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul öğrencilerine deprem eğitimi verildi.

        Hasankeyf Ortaokulunda düzenlenen eğitimde deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi konusunda öğrencilere öğretmenler tarafından bilgiler verildi.

        Bilgilendirmeden sonra çök-kapan-tutun hareketinin uygulaması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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