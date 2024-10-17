Batman'da öğrencilere deprem eğitimi verildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul öğrencilerine deprem eğitimi verildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul öğrencilerine deprem eğitimi verildi.
Hasankeyf Ortaokulunda düzenlenen eğitimde deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi konusunda öğrencilere öğretmenler tarafından bilgiler verildi.
Bilgilendirmeden sonra çök-kapan-tutun hareketinin uygulaması yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.