Batman'da gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Araçta yapılan aramada koliler içerisinde 1950 paket gümrük kaçağı sigara, 19 elektronik sigara ve 54 cep telefonu ele geçirildi.

Bu kapsamda elde edilen istihbarat bilgisini değerlendiren ekipler, Batman-Diyarbakır kara yolu Yeniköy mevkisinde bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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