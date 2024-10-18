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        Sason Han Çayı ve Ilısu Baraj Gölünde hayalet ağ temizliği yapıldı

        Batman'da su ekosisteminin korunması ve ağ kirliliğinin önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından su altı temizlik çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:10
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        Sason Han Çayı ve Ilısu Baraj Gölünde hayalet ağ temizliği yapıldı
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        Batman'da su ekosisteminin korunması ve ağ kirliliğinin önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından su altı temizlik çalışması yürütüldü.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Sason Han Çayı ve Ilısu Baraj Gölünde temizlik çalışması yapıldı.

        Sason Han Çayı, Ilısu Baraj Gölü Oymataş köyü ve Hasankeyf kıyılarında terk edilmiş av araçlarının temizlendiği çalışmalarda, yaklaşık 75 kilogram av malzemesi toplandı.

        Çalışma, Sason'da 30, Ilısu Baraj Gölünde ise 50 kilometre alanda gerçekleştirildi.

        Yapılan temizlik çalışmasıyla balık ölümlerini önlemek ve su ekosisteminin korunması hedefleniyor.

        Ekiplerin temizlik çalışmaları devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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