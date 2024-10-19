Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da "Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali"ne katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'ın Gercüş ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali"ne katıldı.

Bakan Şimşek, Batman Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gercüş Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışını, cevizli sucuk keserek gerçekleştirdi, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Bağlarbaşı Mahallesindeki festival alanında yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen Şimşek, ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı, ürünleri tattı.