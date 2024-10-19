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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da "Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali"ne katıldı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'ın Gercüş ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali"ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:00
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da "Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali"ne katıldı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'ın Gercüş ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali"ne katıldı.

        Bakan Şimşek, Batman Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gercüş Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışını, cevizli sucuk keserek gerçekleştirdi, festivalin hayırlı olmasını diledi.

        Daha sonra Bağlarbaşı Mahallesindeki festival alanında yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen Şimşek, ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı, ürünleri tattı.

        Şimşek, festivalin ardından ilçe girişinde bulunan bir üzüm bahçesine geçerek, üzüm hasadı etkinliğine katıldı.

        Programa, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutan Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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