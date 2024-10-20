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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, yapımı süren hastanenin inşaatında inceleme yaptı

        AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yapımı devam eden 500 yataklı Batman Devlet Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:45
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, yapımı süren hastanenin inşaatında inceleme yaptı
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        AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yapımı devam eden 500 yataklı Batman Devlet Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

        Geçen yıl şubat ayında yapımına başlanan hastane kentin yanı sıra Siirt, Mardin, Bitlis gibi çevre illerden gelen hastalara da hizmet verecek.

        Hastanenin inşaat sahasında incelemelerde bulunan Nasıroğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Nasıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin tamamlanmasıyla kentteki sağlık hizmeti kapasitesinin artacağını söyledi.

        Hastanenin kente yakışır güzel bir hastane olacağını ifade eden Nasıroğlu, şöyle dedi:

        "Hastane, yatak kapasitesi, sunacağı imkanlarla Batman'ın en büyük ve donanımlı sağlık tesisi olacak. Hastanenin yapımında olası depremlere karşı 386 izolatör kullanıldı. 500 yataklı hastane tamamlandığında, sağlık alanında ilimiz bölgenin parlayan yıldızı haline gelecek. Yaklaşık 100 dönümü kapalı olmak üzere toplam 112 dönüm alan üzerine inşa edilen yeni hastanemiz 182 poliklinik, 315 genel yataklı servis, 124 yoğun bakım yatağı ve 19 ameliyathaneyle yatay mimariye uygun olarak inşa ediliyor. Batman'ın en büyük yapısı olan bu hastane sağlık sektörümüz için çok önemli."

        Nasıroğlu, hastanenin kaba inşaatının yüzde 86'sının tamamlandığını belirterek, hastanenin bir an önce tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Hastane ile ilgili notları aldıklarını anlatan Nasıroğlu, "Bu yapının hızlıca hizmete açılmasıyla ilgili gerekli takiplerimizi Ankara’da yapacağız." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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