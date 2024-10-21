Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte kurum müdürleriyle bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte kurum müdürleriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Nasıroğlu, İl Özel İdaresi toplantı salonunda kurum müdürleriyle Batman'ın sorunlarına ilişkin görüştü, sorunların çözümü konusunda istişarede bulundu.

        Kurumlarla ilgili yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de görüş ve önerileri dinleyen Nasıroğlu, "Birlikte çalışarak Batman'ın potansiyelini en üst düzeye çıkarmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğudur." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!

        Benzer Haberler

        Batman Petrolspor - 1461 Trabzon FK: 1-0
        Batman Petrolspor - 1461 Trabzon FK: 1-0
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, yapımı süren hastanenin inşaatında...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, yapımı süren hastanenin inşaatında...
        Batman'da öğretmen ve memurlar köylerdeki çocukları etkinliklerle eğlendiri...
        Batman'da öğretmen ve memurlar köylerdeki çocukları etkinliklerle eğlendiri...
        Bakan Şimşek, memleketi Batman'daki 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne...
        Bakan Şimşek, memleketi Batman'daki 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne...
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da "Bağ Bozumu ve Gastronomi Festiva...
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da "Bağ Bozumu ve Gastronomi Festiva...
        Ilısu Barajı'nda 4 yılda 11,2 milyar kilovatsaat enerji üretildi
        Ilısu Barajı'nda 4 yılda 11,2 milyar kilovatsaat enerji üretildi