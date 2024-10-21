AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte kurum müdürleriyle bir araya geldi
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.
Nasıroğlu, İl Özel İdaresi toplantı salonunda kurum müdürleriyle Batman'ın sorunlarına ilişkin görüştü, sorunların çözümü konusunda istişarede bulundu.
Kurumlarla ilgili yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de görüş ve önerileri dinleyen Nasıroğlu, "Birlikte çalışarak Batman'ın potansiyelini en üst düzeye çıkarmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğudur." dedi.
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